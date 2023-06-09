Загальнодержавна заборона: як влада Австралії каратиме за нацистську символіку
Публічна демонстрація свастики каратиметься позбавленням волі на термін до року
Влада Австралії оголосила про запровадження загальнодержавної заборони на нацистську символіку на тлі боротьби з ультраправими рухами в країні. Про це повідомляє BBC.
Публічна демонстрація свастики чи символіки СС каратиметься позбавленням волі на термін до року.
Нацистська символіка вже заборонена у багатьох штатах країни, але це рішення означає, що її не дозволятимуть ніде взагалі.
Зазначається, що цей крок відбувається на тлі активності ультраправих рухів в Австралії.
У березні група неонацистів з'явилася на мітингу в Мельбурні, організованому Келлі-Джей Кін-Міншулл, відомою своєю опозицією до прав трансгендерів, та виконувала нацистські вітання на сходах парламенту штату Вікторія.
Ця подія викликала політичну реакцію із закликами докладати більше зусиль для боротьби з демонстрацією нацистських символів.
«В Австралії немає місця для символів, які прославляють жахи Голокосту», – заявив генеральний прокурор Марк Дрейфус, оголосивши про нову ініціативу влади.
«Ми більше не дозволимо людям отримувати прибуток від демонстрації та продажу предметів, які прославляють нацистів», — додав він.
Дрейфус зазначив, що заборона включає торгівлю та публічну демонстрацію прапорів, нарукавних пов’язок, футболок, знаків розрізнення та публікацію в Інтернеті символів, які пропагують нацистську ідеологію.
Проте публічне демонстрування нацистської свастики та символів СС в академічних, освітніх, мистецьких, літературних, журналістських або наукових цілях буде дозволено.
Раніше повідомлялося, що перуанська поліція по боротьбі з наркотиками вилучила 58 кілограмових пакунків кокаїну із зображенням нацистського прапора на зовнішній стороні та ім'ям Гітлера, надруковане великим шрифтом.
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