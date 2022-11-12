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У Москві пройшла акція, учасники якої закликали вдарити «Сарматами» по США

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві пройшла акція, учасники якої закликали вдарити «Сарматами» по США
Учасники маршу вимагали вдарити ядерними ракетами по Вашингтону
фото: скріншот із відео

Мітингарі повторювали слова російського диктатора Путіна

Російська партія НОД (Національно-визвольний рух) провела у Москві марш «На Вашингтон». Відео опублікували в мережі.

Учасники маршу вимагали вдарити ядерними ракетами по центру прийняття рішень – скерувати «Сармати» на «місто ворога» Вашингтон.

Також вони повторювали слова російського диктатора Путіна: «ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть».

Раніше міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. «На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські захисники мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: акція Вашингтон відео Дніпро місто рашисти росія Херсон

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