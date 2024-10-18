Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
Салліван вважає, що одним з важливих кроків у напрямку членства України в Альянсі стали результати саміту у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

За словами радника президента США з національної безпеки, для членства України в НАТО потрібно ще попрацювати, включаючи реформи та умови безпеки

Для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Голос Америки».

Як зазначив посадовець, для вступу України в НАТО «потрібно побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО».

Салліван вважає, що одним з важливих кроків у напрямку членства України в Альянсі стали результати саміту у Вашингтоні, «включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України».

Крім того, радник Джо Байдена наголосив, що американський лідер намагається забезпечити довгострокову підтримку України.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО обговорюють надання Україні офіційного запрошення до Альянсу. Однак одноголосного рішення щодо цього питання поки немає.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

Читайте також:

Теги: США НАТО Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу по телефону
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
Сьогодні, 11:14
Метте Фредеріксен наголосила, що війна, яка зараз триває в Україні, ніколи не повинна була початися
Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї
Вчора, 16:53
Військові навчання Китаю нібито зосереджені на питаннях патрулювання морської та повітряної боєготовності
Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню
15 жовтня, 10:04
Трамп знову критикує Байдена
Трамп поєднав у риториці «українське питання» та ураган щоб розкритикувати Байдена
8 жовтня, 07:07
одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США
Пентагон назвав умову для початку тренувань українських пілотів на F-16
4 жовтня, 06:27
Американські винищувачі супроводжували російські Су-35
Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки
30 вересня, 23:16
Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставки
У США розпочалося будівництво першої атомної електростанції з мікрореактором
29 вересня, 14:01
НАТО уже розробляє плани, як дати відсіч Росії
НАТО почало готувати план на випадок Третьої світової війни – Daily Mail
26 вересня, 09:22
Російські безпілотники неодноразово залітали в повітряний простір Румунії
Атака російських «Шахедів» на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням
18 вересня, 15:17

Політика

Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
64K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
28K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
19K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua