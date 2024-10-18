Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО

Салліван вважає, що одним з важливих кроків у напрямку членства України в Альянсі стали результати саміту у Вашингтоні

За словами радника президента США з національної безпеки, для членства України в НАТО потрібно ще попрацювати, включаючи реформи та умови безпеки

Для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Голос Америки».

Як зазначив посадовець, для вступу України в НАТО «потрібно побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО».

Салліван вважає, що одним з важливих кроків у напрямку членства України в Альянсі стали результати саміту у Вашингтоні, «включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України».

Крім того, радник Джо Байдена наголосив, що американський лідер намагається забезпечити довгострокову підтримку України.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО обговорюють надання Україні офіційного запрошення до Альянсу. Однак одноголосного рішення щодо цього питання поки немає.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.