Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі

Суд вважав, що призначення мінімального покарання (три роки позбавлення волі) в цьому випадку є недоцільним

Обвинуваченого від тюрми врятували суд і прокурор

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області визнав винним волонтера громадської організації «Народна сила» в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив рік пробаційного нагляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 19 березня цього року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його здоровим та придатним до військової служби. Того ж дня працівник ТЦК вручив військовозобов’язаному «бойову» повістку для відправлення до Збройних сил. Однак чоловік без поважних причин проігнорував виклик. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за статею «Ухилення від мобілізації».

У суді обвинувачений повністю визнав вину, у вчиненому розкаявся, просив суворо не карати. Додав, що має двох рідних братів, які нині воюють на сході України. Також повідомив, що сам є волонтером.

Захисник військовозобов’язаного теж акцентував увагу суду на тому, що двоє братів підзахисного перебувають на фронті. Адвокат зауважив, що його клієнт є волонтером, щиро розкаюється та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Тому просив призначити покарання, не пов’язане з позбавленням волі у вигляді пробаційного нагляду.

У суді прокурор замовив слово за обвинуваченого: вважав, що покарання у вигляді року пробаційного нагляду, буде достатнім.

Зі свого боку Феміда, пишучи вирок, також врахувала характеристику обвинуваченого і той факт, що його двоє рідних братів перебувають у лавах ЗСУ. І дійшла висновків: «…призначення мінімального покарання в межах санкції статті 336 Кримінального кодексу (три роки позбавлення волі, – «Главком») в цьому випадку є недоцільним».

Згідно з вироком, обвинувачений отримав рік пробаційного нагляду. Це означає, що чоловік повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.