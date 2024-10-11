Нафтові санкції проти РФ: Британія повідомила про результати розслідування

Назви компаній, щодо яких ведеться розслідування, невідомі, але зрозуміло, що деякі із них, імовірно, є морськими страховими компаніями

Тіньова міністерка закордонних справ Британії заявила, що «уряд і сам нафтовий сектор, ймовірно, могли б зробити більше»

Британський уряд проводить розслідування щодо 37 компаній, пов’язаних із Великою Британією, у справі про потенційне порушення російських нафтових санкцій, однак наразі жодних штрафів накладено не було. Про це повідомляє ВВС.

Тіньова міністерка закордонних справ від консерваторів Гаррієтт Болдуін заявила, що санкції спрямовані на те, щоб «перекрити джерела фінансування російської військової машини» і «швидше припинити це незаконне вторгнення». Однак критики стверджують, що санкції неефективні, оскільки, за останніми даними, російська економіка зростає.

Назви компаній, щодо яких ведеться розслідування, невідомі, але зрозуміло, що деякі із них, імовірно, є морськими страховими компаніями.

Отримані ВВС дані показують, що з грудня 2022 року британське Міністерство фінансів розпочало розслідування щодо 52 компаній, пов’язаних із Британією, підозрюваних у порушенні обмеження цін на російську нафту. Станом на серпень цього року 37 із цих розслідувань тривали, ще 15 були завершені, однак жодних штрафів накладено не було, йдеться у матеріалі.

Гаррієтт сказала, що «уряд і сам нафтовий сектор, ймовірно, могли б зробити більше», оскільки схоже, що британські імпортери все ще постачають нафту, яка походить із Росії.

Антикорупційна організація Global Witness заявила, що «дуже дивно», що досі не було накладено штрафів на британські компанії за порушення антиросійських санкцій. Керівник відділу розслідування викопного палива організації Луїс Вілсон закликав до «сміливих дій» щодо компаній-порушників. Він сказав, що у разі, якщо уряд Сполученого Королівства «перешкоджатиме британським підприємствам сприяти наживі Путіна», згодом й інші компанії вдадуться до аналогічних дій.

Розслідування можливих порушень граничних цін на нафту та інших фінансових санкцій проводить підрозділ Мінфіну - Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії.

Представник Мінфіну заявив, що відомство вживатиме примусових заходів «там, де це необхідно», і що воно «ставить порушників санкцій до відома». Там додали, що обмеження знижує податкові надходження Росії від нафти, а дані Мінфіну свідчать про 30% зниження цього показника торік порівняно з 2022 роком.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських військових за застосування хімзброї проти України. Про це йдеться на урядовому сайті. Російські війська відкрито визнали, що використовували небезпечну хімічну зброю на полі бою. Йдеться про застосування на полі бою хлорпікрину – речовини, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

До слова, найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку.