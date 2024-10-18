Байден прибув до Німеччини: Білий дім назвав ключові цілі візиту

Байден проведе важливі зустрічі з президентом та канцлером Німеччини

Білий дім назвав поїздку Байдена до Німеччини «дуже важливою в дуже важливий час»

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приїхав до Німеччини. Тут він зустрінеться з керівництвом ФРН, а також з лідерами інших європейських країн. Про це повідомляє Білий дім.

«Президент Байден приземлився в Німеччині, де він зустрінеться з лідерами для зміцнення зв'язків між нашими двома країнами», – зазначає пресслужба.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Байден проведе важливі зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером Олафом Шольцом «і, звісно, також із деякими європейськими лідерами».

«Це важливий шанс подякувати німецькому народу і німецькому уряду за їхню підтримку як союзників по НАТО – і НАТО зараз сильніше, доречніше, більше, ніж будь-коли раніше - і також, щоб подякувати їм за підтримку України, оскільки Україна продовжує боротися за свій суверенітет і незалежність проти російської агресії», – сказав він.

Також сторони мають намір обговорити спільні загрози тероризму та інші транснаціональні загрози і виклики, з якими США і Німеччина разом мають справу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден мав відвідати Німеччину до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента. Це другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді – проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

Як відомо, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом мав уразити Флориду.

Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

До слова, Берлін планував запросити до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. Зустріч у так званому форматі «четвірки», швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.