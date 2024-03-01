Байден підписав тимчасовий бюджет

Закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня 2024 року

Президент США Джо Байден 1 березня підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну з наступного дня. Про це повідомив Білий дім.

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Як ідеться в опублікованому Білим домом указі Байдена, закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня 2024 року. Це має дати Конгресу США – який напередодні схвалив законопроєкт – більше часу, аби узгодити 12 бюджетних законопроєктів і ухвалити їх.

Напередодні законодавці казали, що погодили найнагальніші законопроєкти про фінансування, які поставлять на голосування наступного тижня.

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Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

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Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.

До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.