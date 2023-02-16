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Байден сьогодні виступить з неанонсованою заявою щодо літальних апаратів у небі США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден сьогодні виступить з неанонсованою заявою щодо літальних апаратів у небі США
фото з відкритих джерел

Перший неопізнаний об’єкт в повітряному просторі США виявили 2 лютого

Президент США Джо Байден о 21:00 за Києвом виступить із інформацією щодо інцидентів з літальними апаратами в небі над Сполученими Штатами Америки. 

Інформація про виступ Байдена з’явилася на сайті Білого дому сьогодні. Раніше вона не було анонсована.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт. Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації.

Також Канада вивчає збитий невідомий об'єкт.

Згодом американський генерал шокував припущенням.

Військові так і не змогли визначити, що це за три об'єкти, як вони тримаються в повітрі і звідки вони летять.

Теги: США Китай Джозеф Байден

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