Байден сьогодні виступить з неанонсованою заявою щодо літальних апаратів у небі США

Перший неопізнаний об’єкт в повітряному просторі США виявили 2 лютого

Президент США Джо Байден о 21:00 за Києвом виступить із інформацією щодо інцидентів з літальними апаратами в небі над Сполученими Штатами Америки.

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Інформація про виступ Байдена з’явилася на сайті Білого дому сьогодні. Раніше вона не було анонсована.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

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Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт. Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації.

Також Канада вивчає збитий невідомий об'єкт.

Згодом американський генерал шокував припущенням.

Військові так і не змогли визначити, що це за три об'єкти, як вони тримаються в повітрі і звідки вони летять.