Пентагон повідомив, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16

Щодня група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Арізона

Українські льотчики можуть завершити навчання на літаках F-16 у Сполучених Штатах до кінця 2024 року. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

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Райдер наголосив, що щодня група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Арізона.

«Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – ред.) може тривати від п'яти до восьми місяців. Я очікую, що десь до кінця року українські пілоти завершать навчання, але конкретніших термінів назвати не можу», – зазначив речник Пентагону.

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Раніше повідомлялося, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

До слова, речник Повітряних сил Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ. Він також зазначив, що війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі «не повинні стояти під прицілом у ворога». Однак у майбутньому ці літаки стануть чудовим підсиленням Повітряних сил.