Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пентагон повідомив, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон повідомив, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16
Речник Пентагону Патрік Райдер
фото з відкритих джерел

Щодня група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Арізона

Українські льотчики можуть завершити навчання на літаках F-16 у Сполучених Штатах до кінця 2024 року. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Райдер наголосив, що щодня група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Арізона.

«Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – ред.) може тривати від п'яти до восьми місяців. Я очікую, що десь до кінця року українські пілоти завершать навчання, але конкретніших термінів назвати не можу», – зазначив речник Пентагону.

Раніше повідомлялося, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів. 

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

До слова, речник Повітряних сил Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ. Він також зазначив, що війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі «не повинні стояти під прицілом у ворога». Однак у майбутньому ці літаки стануть чудовим підсиленням Повітряних сил.

Теги: Норвегія навчання Україна винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Шойгу хотіли переконати всіх, що Росія перемогла, ворог розгромлений
Очевидна неадекватність Путіна та його оточення
20 грудня, 2023, 12:21
Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками
Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками
5 грудня, 2023, 03:00
Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
10 грудня, 2023, 06:30
Перед тим,як отримати зброю, добровольці батальйону проходять ретельну перевірку
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
20 грудня, 2023, 12:29
Окупанти завдали ударів по Харкову
Окупанти завдали ударів по Харкову
2 сiчня, 23:20
Як повідомили в соцмережах місцеві, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину
Удар по Криму. Міноборони РФ відреагувало
Вчора, 17:18
Буданов закликав визнати, що в українців немає бажання і мотивації воювати
Буданов висловився про мобілізацію та пояснив, чому її не уникнути
17 грудня, 2023, 16:30
Найбільше коштів у 2023 році було виділено на захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору
Відновлення України: на що найбільше витрачено коштів за дев’ять місяців
20 грудня, 2023, 11:11
Чехія запровадила низку змін для біженців з України
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
Вчора, 23:00

Соціум

Пентагон повідомив, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16
Пентагон повідомив, коли українські льотчики можуть закінчити навчання на F-16
Пентагон спростував інформацію про утилізацію «непридатних» Atacms
Пентагон спростував інформацію про утилізацію «непридатних» Atacms
У Білгороді прогриміли сильні вибухи (відео)
У Білгороді прогриміли сильні вибухи (відео)
Трамп під час президентства отримав близько $7,8 млн від іноземних організацій – ЗМІ
Трамп під час президентства отримав близько $7,8 млн від іноземних організацій – ЗМІ
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
У Росії згорів бомбардувальник Су-34: розвідка показала відео
У Росії згорів бомбардувальник Су-34: розвідка показала відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
75K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
23K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт
13K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
8898
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
6015
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?

Новини

5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Вчора, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
3 сiчня, 15:09

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua