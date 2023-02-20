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Початок тривоги в Києві: промовиста реакція Байдена та Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Початок тривоги в Києві: промовиста реакція Байдена та Зеленського
Під час зустрічі президентів почала лунати сирена повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Тривога була оголошена через зліт російського МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет

Сьогодні, 20 лютого, президента США у Києві зустріла сонячна погода і повітряна тривога. Коли почалася тривога у Києві, Байден та Зеленський якраз йшли по вулиці біля Михайлівського золотоверхого собору. 

Але Джозеф Байден не сильно і зреагував на сигнал повітряної тривоги. На відео чутно гучну сирену, проте Зеленський та Байден продовжили свою ходу та не спустилися в укриття.

Повітряна тривога у Києві розпочалася в 11:34. Відбій був - о 13:07. Небезпека тривала 1 годину 32 хвилини. Повідомляється, що тривога була оголошена через активність ракетоносіїв МіГ-31К – потенційних носіїв гіперзвукової ракети «Кинджал», яку українські засоби ППО не можуть перехопити

Нагадаємо, що це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший. 

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський Україна небезпека відео тривога

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