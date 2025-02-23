Зеленський доручив розібратися з проблемними питаннями в «контракті 18-24»

За словами глави України, чоловіки, які пішли на війну добровольцями у віці 18-24, не можуть отримати преференції від «контракту 18-24»

Український лідер пояснив, чому добровольці можуть вступити лише у декілька бригад за «контрактом 18-24»

Військове керівництво повинно розглянути питання, щоби «контрактом 18-24» могли скористатися й ті військові, які у такому віці приєдналися до Сил оборони України раніше нещодавньої постанови Кабінету міністрів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посилання на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції.

«Я попросив розібратися з тим моментом, коли хлопці у віці 18-24 пішли з початку війни добровольцями, а на них не розповсюджується контракт. Вони розберуться з цим, вони мені пообіцяли», – сказав він.

Президент також прокоментував вибір бригад для «контракту 18-24». Глава України зазначив, що зараз у проєкті залучені окремі бригади, в яких є конкретна платформа правильної підготовки.

«Я не кажу, що в інших немає, це був вибір військових. Ми домовились, що це триватиме два місяці. Після цього я впевнений, що ми розв'яжемо питання 18-24 для усіх. Будуть відкриті інші бригади. Ми це питання вирішимо», – додав очільник України.

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подані десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби.

Як відомо, на базі Оперативного командування «Північ» уперше запроваджується єдина система підготовки з ножового бою для мобілізованих.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформу військово-лікарської комісії. Вона проходитиме у два етапи: перший – до 28 лютого, другий – до осені 2025 року.