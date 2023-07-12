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Байден зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну та оборонні пріоритети

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну та оборонні пріоритети
Реджеп Таїп Ердоган і Джо Байден
фото: Anadolu Agency

Байден привітав Ердогана з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка невдовзі дозволить Стокгольму стати членом НАТО

Президент США Джо Байден зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери двох країн обговорили підтримку України та оборонні пріоритети. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Лідери обговорили зусилля щодо зміцнення двосторонньої співпраці, вітаючи останній раунд дискусій у стратегічному механізмі та обмінюючись думками щодо оборонних та економічних пріоритетів», – ідеться в повідомленні.

Крім того, Байден привітав Ердогана з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка дозволить Стокгольму незабаром стати членом НАТО.

Також лідери США й Туреччини обговорили регіональні питання, що становлять спільний інтерес, включно з постійною підтримкою України та важливістю збереження стабільності в Егейському морі.

Нагадаємо, адміністрація Байдена хоче «просунутися» в питанні продажу винищувачів F-16 Туреччині. Такі поступки, ймовірно, пов'язані з тим, що напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. 

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Теги: Джозеф Байден Реджеп Таїп Ердоган Україна

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