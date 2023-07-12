Байден зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну та оборонні пріоритети

Байден привітав Ердогана з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка невдовзі дозволить Стокгольму стати членом НАТО

Президент США Джо Байден зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери двох країн обговорили підтримку України та оборонні пріоритети. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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«Лідери обговорили зусилля щодо зміцнення двосторонньої співпраці, вітаючи останній раунд дискусій у стратегічному механізмі та обмінюючись думками щодо оборонних та економічних пріоритетів», – ідеться в повідомленні.

Крім того, Байден привітав Ердогана з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка дозволить Стокгольму незабаром стати членом НАТО.

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Також лідери США й Туреччини обговорили регіональні питання, що становлять спільний інтерес, включно з постійною підтримкою України та важливістю збереження стабільності в Егейському морі.

Нагадаємо, адміністрація Байдена хоче «просунутися» в питанні продажу винищувачів F-16 Туреччині. Такі поступки, ймовірно, пов'язані з тим, що напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.