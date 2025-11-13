BBC вибачилася перед Трампом за редагування його промови, але відмовилася платити компенсацію

Адвокати Трампа заявили про намір подати позов проти BBC на суму 1 млрд доларів

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за редагування його промови перед заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року, але відмовилася від вимоги виплатити компенсацію. Про це йдеться в заяві компанії, пише «Главком».

У заяві корпорації йдеться, що юристи BBC надіслали відповідь команді Трампа після отримання їхнього листа в неділю. Голова BBC Самір Шах також особисто направив лист до Білого дому, в якому чітко зазначив, що корпорація вибачається за редагування промови Трампа, яке було продемонстровано в програмі.

Адвокати Трампа заявили про намір подати позов проти BBC на суму 1 млрд доларів (759 мільйонів фунтів стерлінгів) за завдану шкоду, якщо корпорація не вибачиться та не виплатить компенсацію.

Раніше повідомлялось, що Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року

Зауважимо, що у листі до BBC, який був надісланий його юридичною командою, Трамп вимагає від корпорації негайно відкликати програму, заявляючи, що вона є «неправдивою та наклепницькою». В юридичному зверненні йдеться про три основні вимоги: публікацію спростування, вибачення та матеріальну компенсацію.

Цей інцидент викликав серйозний внутрішній скандал у BBC, що призвів до відставки генерального директора Тіма Дейві та керівниці новинного відділу Дебори Тернесс. Медіакомпанія ВВС вже вибачилася за «помилкове судження» щодо монтажу і пояснила, що метою було лише передати ключові моменти з промови Трампа у скороченому форматі. Однак, змішування уривків з промови, що відбулися з інтервалом у понад годину, спричинило враження, ніби Трамп закликав до насильства.

Трамп і його юристи стверджують, що це серйозно шкодить його репутації та завдає фінансової і моральної шкоди.