Путінський переговірник Дмітрієв натякнув на наступний раунд переговорів

Протягом двох днів у Флориді відбулися переговори між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією

Ймовірно, наступна серія зустрічів відбудеться у Москві

Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв завершив переговори у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний рауд переговорів, пише «Главком».

Після проведених зустрічей з американською делегацією у Маямі, російський посланець опублікував допис у соціальній мережі та натякнув на продовження переговорів. Дмітрієв написав коротко: «Дякую, Маямі. Наступного разу: Москва».

Варто зазначити, що путінський переговірник продемонстрував світлину у білій футболці, де було написано цю фразу також і зображено герб Російської Федерації. За повідомленням росЗМІ, Дмітрієв вже залишив Флориду та прямує до Росії, щоб поінформувати російського диктатора про результати перемовин.

Тож, ймовірно, наступна серія зустрічів відбудеться у Москві, але американська сторона поки не коментувала допис росіянина.

Зауважимо, що спецпосланець США Стів Віткофф повідомив, що протягом двох днів у Флориді відбулися «продуктивні й конструктивні зустрічі» між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією, що мала на меті просування мирного плану президента Трампа щодо України.

До складу американської делегації увійшли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і представник Білого дому Джош Ґрюенбаум.

Нагадаємо, цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

Україна та США провели окрему зустріч, як зазнає секретар РНБО, вона пройшла конструктивно. Під час цих переговорів основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).