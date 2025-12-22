Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
Всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені
фото: АР

Трамп вже неодноразово заявляв, що у нього немає нічого, що потрібно приховувати

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені. Під час інтерв'ю на NBC News Бланш підтвердив, що будь-яка інформація, включаючи фотографії і згадки про Трампа, буде опублікована, за винятком даних, які можуть ідентифікувати жертв або вижилих, пише «Главком».

На запитання ведучої щодо оприлюднення матеріалів, Бланш заявив, що президент Трамп вже неодноразово заявляв, що у нього немає нічого, що потрібно приховувати, і що всі згадки про нього в контексті Епштейна будуть відкритими. Він додав, що це не означає, що Трамп був причетний до злочинів Епштейна.

«Трамп фігурує у справах Епштейна не через свою причетність до злочинів, але якщо він є частиною архівів, ця інформація буде оприлюднена», – підкреслив Бланш.

Нагадаємо, з офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Sky News, на дивну зміну у файлах першими звернули увагу представники Демократичної партії з Комітету з нагляду Палати представників.

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено специфічне фото. Мова йде про знімок робочого столу, на якому стоять рамки для світлин, а в одній із висувних шухляд помітно фотокартку із зображенням Дональда Трампа. Повідомлення про зникнення цього кадру швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень щодо можливої цензури.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 05:53
Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска
9 грудня, 01:49
Трамп: Якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією
Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план
26 листопада, 03:57
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
Президент США Дональд Трамп
28 пунктів Дмітрієва-Віткоффа, або При чому тут логіка Трампа та наші вибори
24 листопада, 08:24
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
24 листопада, 03:26
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
Пункти Трампа-Зеленського-Путіна: мир чи нова пастка для України?
Війну треба завершувати, але не коштом України
22 листопада, 20:54
Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися, заявив Трамп
Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
22 листопада, 19:50

Політика

НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів
Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua