The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені

Всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені

Трамп вже неодноразово заявляв, що у нього немає нічого, що потрібно приховувати

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені. Під час інтерв'ю на NBC News Бланш підтвердив, що будь-яка інформація, включаючи фотографії і згадки про Трампа, буде опублікована, за винятком даних, які можуть ідентифікувати жертв або вижилих, пише «Главком».

На запитання ведучої щодо оприлюднення матеріалів, Бланш заявив, що президент Трамп вже неодноразово заявляв, що у нього немає нічого, що потрібно приховувати, і що всі згадки про нього в контексті Епштейна будуть відкритими. Він додав, що це не означає, що Трамп був причетний до злочинів Епштейна.

«Трамп фігурує у справах Епштейна не через свою причетність до злочинів, але якщо він є частиною архівів, ця інформація буде оприлюднена», – підкреслив Бланш.

Нагадаємо, з офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Sky News, на дивну зміну у файлах першими звернули увагу представники Демократичної партії з Комітету з нагляду Палати представників.

Конгресмени-демократи стверджують, що з опублікованих матеріалів було видалено специфічне фото. Мова йде про знімок робочого столу, на якому стоять рамки для світлин, а в одній із висувних шухляд помітно фотокартку із зображенням Дональда Трампа. Повідомлення про зникнення цього кадру швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши хвилю обговорень щодо можливої цензури.

До слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, знав про злочини Джеффрі Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності.