Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу

glavcom.ua
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
фото: reuters

Найбільший ризик полягає в тому, що війна між Ізраїлем та Іраном розпочнеться в результаті прорахунку

Ізраїль застерігає, що Іран може вдатися до дій, замаскованих під навчання, та закликає США і власні війська до узгоджених оборонних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Axios.

Ізраїльська розвідка висловила подібні побоювання шість тижнів тому після того, як виявила переміщення іранських ракет.

«Шанси на іранський удар менші за 50%, але ніхто не готовий ризикувати і просто сказати, що це лише навчання», – зазначило одне ізраїльське джерело. Американська розвідка наразі не має жодних ознак того, що іранська атака є неминучою.

Начальник генерального штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір зв'язався з главою Центрального командування США адміралом Бредом Купером, попередивши про ракетні навчання КСІР і можливість прикриття для раптового удару. Замір закликав до тісної координації оборонних дій. Зустріч із високопоставленими представниками ЦАХАЛ відбулася за участю Купера в Тель-Авіві.

Джерела повідомили, що найбільший ризик полягає в тому, що війна між Ізраїлем та Іраном розпочнеться в результаті прорахунку, коли кожна зі сторін вважатиме, що інша планує атаку, і спробує випередити її.

До слова, ізраїльське керівництво занепокоєне швидким відновленням військового потенціалу Ірану після нещодавніх атак і готує пропозиції для нової адміністрації США щодо спільних дій. Як повідомляє NBC News, це питання стане ключовим під час майбутньої зустрічі Беньяміна Нетаньягу з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго.

Ізраїль США Іран

