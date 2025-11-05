Трамп проведе зустріч з президентом Сирії в Білому домі

Зустріч відбудеться 10 листопада

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Білому домі в понеділок, 10 листопада. Про це заявила прессекретарка Керолайн Лівітт під час брифінгу для преси, пише «Главком».

«Коли президент був на Близькому Сході, він ухвалив історичне рішення скасувати санкції проти Сирії, щоб дати їм реальний шанс на мир, і я думаю, що адміністрація побачила хороший прогрес у цьому напрямку під їхнім новим керівництвом», – зазначила Лівітт.

Як пише Reuters, президент Сирії вже здійснив низку закордонних поїздок, оскільки «його перехідний уряд прагне відновити зв'язки Сирії зі світовими державами, які уникали Дамаска за часів правління Асада».

До слова, у липні цього року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року.

Тоді Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп у травні цього року вперше зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Трамп висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.