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Хто може підштовхнути Путіна до миру? Зеленський відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто може підштовхнути Путіна до миру? Зеленський відповів
Володимир Зеленський заявив, що економіка Росії залежить від Китаю
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський назвав, хто може вплинути на Путіна, аби сприяти досягненню миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру. Про це він зауважив в інтерв'ю Bloomberg.

«Я впевнений, що він може підштовхнути Путіна до миру. Президент Трамп найсильніший – і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка... Путін дуже сильно залежить від Китаю», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що докладає зусиль для переконання Китаю використати свій вплив на Росію з метою припинення війни в Україні. Водночас президент висловив розчарування через недостатню частоту своїх контактів із Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 21 січня голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють китайські та російські ЗМІ. За їхньою інформацією, розмова відбулася у відеоформаті. 

Путін погодився з думкою лідера КНР про те, що співпраця Москви і Пекіна заснована на «широкій спільності національних інтересів та збігу поглядів на характер відносин між великими державами і вигоди для обох сторін». 

Своєю чергою під час відеозустрічі із диктатором Володимиром Путіним політик наголосив, що 2025 року Китай готовий вивести відносини з РФ на новий рівень, що передбачає більш високий рівень китайсько-російських відносин.

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Теги: Володимир Зеленський Україна війна путін росія Китай Сі Цзіньпін форум в давосі

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