Кремль знову погрожує Сеулу: РФ обіцяє «заходи у відповідь» за постачання зброї Україні

Максим Бурич
фото: Yonhap

Москва посилила дипломатичний тиск на Південну Корею, намагаючись заблокувати приєднання країни до міжнародних ініціатив із військової допомоги Україні

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що двосторонні відносини «серйозно постраждають», якщо Сеул наважиться на передачу летального озброєння. Ця заява пролунала на тлі активних дискусій у межах формату PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), до якого Республіка Корея може долучитися як один із провідних виробників сучасної зброї у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

В інтерв’ю російським пропагандистським медіа Андрій Руденко підкреслив, що Росія вважає «неприпустимою» будь-яку участь Південної Кореї в постачанні зброї «київському режиму».

За словами російського дипломата, Москва вже неодноразово доносила свою позицію різними каналами, натякаючи на можливі економічні та політичні санкції проти Сеула.

«Ми послідовно доводили до південнокорейської сторони різними каналами принципову позицію Росії щодо неприпустимості участі Південної Кореї в прямих або непрямих поставках летального озброєння київському режиму, зокрема в рамках ініціативи PURL», – заявив Руденко.

Південна Корея володіє величезними запасами артилерійських снарядів калібру 155 мм та сучасною бронетехнікою (танки K2, САУ K9), які критично необхідні ЗСУ.

Досі Сеул офіційно дотримувався політики ненадання летальної зброї країнам у стані конфлікту, проте США та НАТО закликають Південну Корею переглянути цю позицію.

Сеул розглядає можливість поставок Україні саме як відповідь на військову співпрацю РФ із Північною Кореєю (КНДР).

Приблизно місяць тому представники МЗС РФ уже заявляли про можливі дії у відповідь, якщо Сеул приєднається до формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Нагадаємо, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

Путін озвучив нові виправдання війни проти України
Безпілотники атакували порти Усть-Луга та Приморськ, виникла пожежа
Санкції і гроші зависли: що показав березневий саміт Євросоюзу
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
Підтримка України роздратувала Кремль – уряд Фінляндії
За 20 кілометрів від ворога: як живе прифронтове Запоріжжя
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
NYT: Трамп зробив ставку на швидкий крах Ірану, але недооцінив наслідки війни
До 40 вильотів щомісяця: пілот НАТО розповів про перехоплення російських літаків
Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні
Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку
Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану
Два судна з гуманітарною допомогою дісталися Куби після зникнення в Карибському морі

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
