Москва посилила дипломатичний тиск на Південну Корею, намагаючись заблокувати приєднання країни до міжнародних ініціатив із військової допомоги Україні

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що двосторонні відносини «серйозно постраждають», якщо Сеул наважиться на передачу летального озброєння. Ця заява пролунала на тлі активних дискусій у межах формату PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), до якого Республіка Корея може долучитися як один із провідних виробників сучасної зброї у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

В інтерв’ю російським пропагандистським медіа Андрій Руденко підкреслив, що Росія вважає «неприпустимою» будь-яку участь Південної Кореї в постачанні зброї «київському режиму».

За словами російського дипломата, Москва вже неодноразово доносила свою позицію різними каналами, натякаючи на можливі економічні та політичні санкції проти Сеула.

«Ми послідовно доводили до південнокорейської сторони різними каналами принципову позицію Росії щодо неприпустимості участі Південної Кореї в прямих або непрямих поставках летального озброєння київському режиму, зокрема в рамках ініціативи PURL», – заявив Руденко.

Південна Корея володіє величезними запасами артилерійських снарядів калібру 155 мм та сучасною бронетехнікою (танки K2, САУ K9), які критично необхідні ЗСУ.

Досі Сеул офіційно дотримувався політики ненадання летальної зброї країнам у стані конфлікту, проте США та НАТО закликають Південну Корею переглянути цю позицію.

Сеул розглядає можливість поставок Україні саме як відповідь на військову співпрацю РФ із Північною Кореєю (КНДР).

Приблизно місяць тому представники МЗС РФ уже заявляли про можливі дії у відповідь, якщо Сеул приєднається до формату Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Нагадаємо, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.