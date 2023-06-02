Головна Світ Політика
search button user button menu button

США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів
США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління
фото з відкритих джерел

Байден сказав Зеленському, що працюватиме з партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі

Президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. Про це йшлося під час виступу Байдена на церемонії вручення дипломів Академії повітряних сил у Колорадо, повідомляють на сайті Білого дому.

«Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла захистити себе сьогодні та в майбутньому», – заявив лідер США.

Байден відокремив захоплення українським народом і додав, що Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну.

«Залізна рішучість українського народу жити у волі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться. Ми завжди відстоювали демократію – завжди», – наголосив президент США.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

 

Теги: винищувач США Джозеф Байден військові навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палата представників ухвалила рішення лише за п’ять днів до крайнього терміну уникнення руйнівного дефолту
Дефолт США скасовується: Палата представників підтримала рятівний проєкт
Вчора, 07:22
Рон ДеСантіс
Рон ДеСантіс балотується в президенти США. Чому це важливо для України
25 травня, 19:35
Винищувачі F-16
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
24 травня, 11:06
Лідер КНР має план щодо декількох країн колишнього СРСР
Китайська парасолька: навіщо КНР військовий альянс із країнами колишнього СРСР
23 травня, 18:41
У Північній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бала
США сколихнув потужний землетрус
22 травня, 04:21
До «чорного списку» увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану
США додали 71 компанію до антиросійського «чорного списку»
19 травня, 18:54
Навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 займе набагато менше часу, ніж неодноразово заявляли офіційні особи Пентагону
Українські пілоти здивували Пентагон. Названо новий термін навчання на симуляторах F-16
19 травня, 00:27
На даний момент всі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі
Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів
18 травня, 14:04
Внаслідок падіння вертольота пошкоджено п'ять будинків
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
13 травня, 16:26

Політика

Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті
«Формат 5+2 мертвий». Зеленський визначив роль України в придністровському конфлікті
Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону
Столтенберг закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону
США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів
США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині
Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі вказав, яка зброя матиме вирішальне значення
Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі вказав, яка зброя матиме вирішальне значення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
34K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
22K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
17K
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
6498
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту