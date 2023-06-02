США співпрацюватимуть з партнерами для навчання українських пілотів

Байден сказав Зеленському, що працюватиме з партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі

Президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. Про це йшлося під час виступу Байдена на церемонії вручення дипломів Академії повітряних сил у Колорадо, повідомляють на сайті Білого дому.

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«Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла захистити себе сьогодні та в майбутньому», – заявив лідер США.

Байден відокремив захоплення українським народом і додав, що Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну.

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«Залізна рішучість українського народу жити у волі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться. Ми завжди відстоювали демократію – завжди», – наголосив президент США.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.