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Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та назвав дату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та назвав дату
Зустріч двох лідерів відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена зазначає, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч наступного тижня, 15 листопада у Сан-Франциско. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Адміністрація Байдена зазначає, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також ряд регіональних і глобальні питань.

«Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон та Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско 11 – 17 листопада.

До відома, раніше Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

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Теги: Вашингтон Сі Цзіньпін США Джозеф Байден

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