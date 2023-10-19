Антиукраїнський кандидат відмовився від посади спікера палати представників США

Джордан залишається призначеним спікером і залишає за собою можливість провести голосування на цю посаду в будь-який час

Джордан заявив, що не братиме участі у голосуванні за місце спікера втретє

Соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США. Про це пише The Washington post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джордан заявив, що не братиме участі у голосуванні за місце спікера втретє, та підтримав розширення законодавчих повноважень тимчасового спікера Патріка Т. МакГенрі.

Наразі Джордан залишається призначеним спікером і залишає за собою можливість провести голосування на цю посаду в будь-який час.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джим Джордан – представник Республіканської партії в Палаті представників. Є активним прибічником експрезидента Дональда Трампа, ротестує проти надання допомоги Україні.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером Палати представників США на короткий термін.