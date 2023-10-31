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Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
Глава Китаю сказав, що федерація має впровадити політику підтримки народжуваності й реагувати на старіння населення
фото з відкритих джерел

За словами Сі Цзіньпіна, жінки відіграють «незамінну роль у повному перетворенні Китаю на сильну країну

Глава Китаю Сі Цзіньпін вважає, що молоді жінки мають більше орієнтуватись на шлюб і народження дітей як на складові китайської модернізації. Про це повідомило китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

На зустрічі зі Всекитайською федерацією жінок глава Китаю сказав, що федерація має впровадити політику підтримки народжуваності й реагувати на старіння населення, повідомляє агентство. 

За словами Сі Цзіньпіна, жінки відіграють «незамінну роль у повному перетворенні Китаю на сильну країну та досягненні національного відродження». Тож він закликав федерацію посилювати орієнтування молодих людей на шлюб, народження дітей і сім’ю.

«Просування «жіночої справи» сприяє не тільки індивідуальному розвитку жінок, але й сімейній та соціальній гармонії, розвитку країни та китайської нації», – сказав Сі Цзіньпін.

Очільник Китаю також зазначив, що розвиток жінок і робота жіночих федерацій країни повинні підтримувати авторитет Комуністичної партії Китаю та відбуватись відповідно до «правильного політичного напрямку».

Як пише Reuters, у січні 2023 року Національне бюро статистики країни повідомило про зменшення кількості населення вперше з 1961-го – останнього року Великого голоду в Китаї.

Демографічний спад спричинила «політика однієї дитини» в Китаї, запроваджена з 1980 по 2015 рік, а також великі витрати на освіту, через які багато китайців не можуть народжувати більше ніж одну дитину або взагалі мати дітей. 

За останні два роки влада Китаю оприлюднила план заходів для підвищення народжуваності в країні, включно з фінансовими стимулами та збільшенням кількості дитячих закладів.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

До слова, Китай заперечує поставки озброєння Росії, але Пентагон має докази протилежного. Йдеться про поставки безпілотників, стрілецької зброї та спорядження.

Теги: Китай жінка Сі Цзіньпін демографічна криза

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