Зеленський про безпекову угоду з Британією: «Цей день увійшов в історію нашої держави»

Президент наголосив, що ключова мета української сторони – це членство в Північноатлантичному альянсі

За словами Зеленського, домовленість з Британією є першою двосторонньою угодою, яка реалізовує базову домовленість «Великої сімки» щодо безпеки України

Президент України Володимир Зеленський назвав підписану сьогодні, 12 січня, угоду про співпрацю у сфері безпеки із Великою Британією щодо гарантій підтримки у різних сферах «дуже серйозною і сучасною». Про це глава України розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами президента, день укладання відповідного документа «уже увійшов в історію нашої держави».

«Сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість «Великої сімки» щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання», – зазначив Зеленський.

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Глава держави розповів, що домовленості стосуються багатьох сфер підтримки та допомоги, і передбачають гарантії фінансової, військової та інших видів.

«Дійсно, дуже серйозна і сучасна угода. Багато хто чув про зразкові безпекові домовленності XX століття, між Сполученими Штатами та Ізраїлем, деякі інші подібні домовленості. Зараз ми сформували такий взірець нашого часу. Це те, що додає нам впевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксуємо наші сильні безпекові позиції на увесь період до вступу України в НАТО», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ключова мета української сторони – це членство в Північноатлантичному альянсі, а зараз, крім підписаного сьогодні документа з Британією, Київ працює з іншими партнерами заради двосторонніх угод.

«До базової домовленості «Великої сімки» приєдналися вже майже тридцять держав», – розповів Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва.

Згодом президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час зустрічі президент України та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

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Як повідомлялося, Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Згодом Сунак виступив з промовою у Верховній Раді України.

До слова, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року.