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Зеленський анонсував плани на наступний тиждень

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський анонсував плани на наступний тиждень
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «За підсумками наступного тижня Україна стане сильнішою»

На новий тиждень вже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, за підсумками наступного тижня Україна стане сильнішою.

«На новий тиждень уже є графік міжнародної комунікації, який посилить нашу державу. І те, що стосується позицій у Європі – у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій – тих, які повинні захищати міжнародне право», – розповів Зеленський.

Президент також повідомив про підготовку нових оборонних пакетів для військових.

«За підсумками й нового тижня зможемо сказати, що Україна стала сильнішою. Це важливо, щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям – більше стійкості в постачанні зброї, снарядів і техніки», – сказав він.

Володимир Зеленський подякував воїнам та відзначив прикордонників – воїнів підрозділів Прикордонної служби України, які не лише захищають наш державний кордон, але й нарівні з усіма воюють на різних напрямках фронту. 

«Безумовно заслуговують на особливу вдячність також і воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади наших Збройних Сил України. Усім вам, хто незмінно сміливо захищає державу, Україна є вдячною. І ще варто відзначити 100-у окрему бригаду ТрО», – зазначив Зеленський.

Президент подякував всім у світі, хто допомагає так, щоб домовленості працювали, а стійкість українських воїнів базувалась на стійкості наших партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки.

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Теги: президент Україна Володимир Зеленський

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