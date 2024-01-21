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Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні
Зеленський дав інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News
фото: скриншот відео

Президент визнав корупційні помилки в країні

Питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Із корупційними проблемами потрібно боротися навіть у дрібницях. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

«Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне», – наголосив глава держави.

На його переконання, із корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях.

На питання про те, чи є нині корупційні помилки в Україні, президент відповів: «Звичайно».

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Зеленський подав у парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На його думку, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення. 30 серпня на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів. 

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Теги: корупція Володимир Зеленський

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