Усе залежить від Шольца: скільки танків Leopard 2 Німеччина передасть Україні

Німецький виробник зброї зможе до кінця 2023 року підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2

Виробник зброї Rheinmetall вже цього року може передати українським військовим до 15 танків Leopard 2. Але все залежить від рішення уряду Німеччини. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Німецький виробник зброї зможе підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2 вже до кінця 2023 року. Однак це буде можливо тільки у випадку, якщо уряд Німеччини погодить дане рішення найближчим часом.

Таку інформацію ЗМІ підтвердили безпосередньо у Rheinmetall. Там зазначили, що ремонт Leopard 2 досить дорогий, тому компанія не може самостійно його профінансувати.

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При цьому раніше глава компанії Армін Паппергер заявляв, що у разі згоди німецького уряду на передачу танків, Україна зможе їх отримати не раніше 2024 року.

Раніше повідомлялось, що у Давосі союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні.

Раніше Польща оголосила про передачу Україні танків Leopard. Також Британія закликала Німеччину дозволити передачу Leopard Україні.

Нагадаємо, уряд Німеччини не підтвердив, що Польща або інші країни зверталися по дозвіл на передачу Україні бойових танків Leopard 2.