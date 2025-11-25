Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним

Лівітт: Ми не можемо робити це (постачати зброю Україні – «Главком») нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася

США прагнуть завершити війну в Україні дипломатичним шляхом

У Вашингтоні заявили про обмеження у постачанні озброєння Україні, наголосивши на необхідності та прагненні адміністрації Дональда Трампа до якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт в інтерв'ю Fox News, передає «Главком».

Лівітт прямо заявила, що Сполучені Штати не можуть нескінченно забезпечувати Україну озброєнням в умовах триваючого конфлікту з Росією.

За її словами, президент США вклав «величезну кількість часу та енергії» у пошук шляхів врегулювання, і заслуговує на визнання своїх зусиль. Головна мета, на її переконання, – припинити вбивства та остаточно завершити війну.

Прессекретарка зазначила, що хоча Дональд Трамп «припинив фінансування цієї війни за рахунок платників податків у США», Америка продовжує передавати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

«Ми не можемо робити це нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася», – підкреслила Лівітт.

Вона також додала, що розчарування американського президента відображає загальні настрої американського суспільства, яке стежить за розвитком конфлікту. Таким чином, Вашингтон знову підтвердив своє прагнення завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт рішуче відкинула критичні зауваження на адресу мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення російсько-української війни. Під час брифінгу вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому.

Також у Білому домі вважають продуктивними нещодавні переговори щодо припинення війни в Україні, хоча й визнають, що кілька розбіжностей між сторонами все ще зберігаються. Про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Лівітт підтвердила, що найближчим часом не планується зустріч президентів США та України. Вона додала, що переглянутий та оновлений мирний план необхідно буде повторно представити російській стороні.