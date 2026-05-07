Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден

Близько 1600 суден залишаються заблокованими в районі Ормузької протоки через високі безпекові ризики та відсутність страхових гарантій на випадок пошкоджень під час бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Судноплавні компанії вже понад два місяці перебувають у кризовій ситуації, не маючи можливості безпечно вивести свої кораблі з вод протоки. Операція президента США Дональда Трампа з супроводу суден виявилася малоефективною: вона тривала лише 48 годин, протягом яких вдалося провести лише два борти.

Наразі компанії змушені самостійно оцінювати ризики, оскільки рух без належного захисту загрожує життю екіпажів та збереженню вантажів. За словами виконавчого директора порту Лос-Анджелеса Джина Сероки, перевізникам потрібно набагато більше впевненості у безпеці, перш ніж вони наважаться на транзит.

Додатковою проблемою є позиція страховиків. Багато контрактів містять спеціальні застереження щодо воєнного часу, які дозволяють не покривати збитки суден, що опинилися в епіцентрі бойових дій. Будь-яке пошкодження багатомільйонного корабля без фінансової підтримки страхових компаній може стати катастрофічним для логістичних гігантів.

Міжнародна морська організація (IMO) повідомляє про критичну статистику атак у регіоні:

від початку війни ракетами було уражено 32 судна;

внаслідок обстрілів загинули 10 осіб;

щонайменше 12 людей отримали поранення.

Зазначимо, що Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. У найвужчому місці її ширина становить 33 км, а судноплавний коридор у кожному напрямку лише близько 3 км. Через протоку проходить близько 20% світового добового споживання нафти.

Раніше Дональд Трамп після погроз з боку Ірану заявив, що американські військово-морські сили за потреби почнуть супроводжувати танкери, які проходять через Ормузьку протоку.

Днями президент США заявив, що готовий припинити війну проти Ірану та забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку лише за умови, що Тегеран погодиться на раніше висунуті вимоги. В іншому випадку Трамп пригрозив відновленням масованих бомбардувань.