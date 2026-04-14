«М’яч на боці Ірану». Венс про переговори з Тегераном

Іванна Гончар
скриншот з відео

Другий раунд переговорів під питанням через позицію Тегерана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише «Главком».

Після переговорів у Пакистані, які відбулися минулими вихідними, Венс зазначив, що сторони досягли певного прогресу, однак остаточного прориву не сталося.

«Головне питання відтепер полягає в тому, чи матимуть іранці достатньо гнучкості», – сказав він.

За його словами, під час зустрічей відбулися «деякі корисні розмови», і Іран продемонстрував певну відкритість, але «не просунувся достатньо далеко».

Венс також наголосив, що подальші переговори залежать від позиції Тегерана.

Як повідомлялось, США під час переговорів у Ісламабаді запропонували Ірану повністю відмовитися від збагачення урану на 20 років. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США зірвали переговори, які могли призвести до домовленостей.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

