Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT

Валерія Поліщук
фото: Flickr - The U.S. Army

Сполучені Штати тримають у повній бойовій готовності понад 50 тис. військових для ударів по Ірану, попри суперечливі сигнали Вашингтона про статус військової кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Для реалізації місії зі знищення ракетної індустрії Ірану президент США Дональд Трамп залучив авіаносці, есмінці, експедиційні підрозділи морської піхоти та бойову авіацію. Наразі американські сили перебувають у режимі очікування, хоча Білий дім дає неоднозначні заяви щодо продовження операції Epic Fury.

Зокрема, до складу сил США в регіоні входять:

  • 82-га повітряно-десантна дивізія: близько 2 000 елітних десантників, яких можуть залучити для захоплення стратегічного нафтового хаба на острові Харг або аеродромів;
  • 31-й експедиційний загін морської піхоти: 2 500 морпіхів та 2 500 моряків, призначених для операцій на островах або узбережжі;
  • Сили спеціальних операцій: кілька сотень бійців, які можуть бути використані для точкових місій на ядерних об'єктах, зокрема в Ісфахані;
  • Авіаносні групи: авіаносці Abraham Lincoln та George H.W. Bush з флотиліями супроводу, що мають на борту понад 10 000 військових і готові завдавати ракетно-бомбових ударів з Аравійського моря.

Президент США заявив, що готовий припинити війну та забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку лише за умови, що Тегеран погодиться на раніше висунуті вимоги. В іншому випадку Трамп пригрозив відновленням масованих бомбардувань.

Наразі ВМС США продовжують підтримувати блокаду іранських портів. У середу американський військовий літак вивів з ладу нафтовий танкер під прапором Ірану, який намагався прорвати оточення.

Нагадаємо, збройна кампанія «Епічна лють», ініційована США та Ізраїлем 28 лютого, кардинально змінила ситуацію на Близькому Сході. Вже у першу добу операції з’явилися дані про ліквідацію верховного керівника Ірану Алі Хаменеї, що підкреслило рішучість Білого дому повністю демонтувати ядерний комплекс Тегерана.

У відповідь на агресію іранські сили масовано атакували дронами американські об'єкти в Бахрейні, ОАЕ, Катарі, Кувейті та Йорданії. Географія конфлікту поширилася навіть на Кіпр, де під ударом опинилася база Великої Британії, що змусило Італію та Іспанію терміново відправити підкріплення до грецького флоту.

Наразі адміністрація Дональда Трампа оголосила Конгресу про тимчасове припинення вогню через вичерпання 60-денного юридичного терміну на ведення війни без санкції законодавців. 

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойова операція, розпочата в лютому проти Ірану, завершилася.

