Росію атакували дрони і ракети: що відомо про уражені цілі

Росія зустріла так званий День захисника Вітчизни вибухами

Уночі 23 лютого Російську Федерацію атакували ракети та безпілотники. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру ворога, яка дозволяє російській армії продовжувати війну проти України. «Главком» повідомляє, що відомо про уражені обʼєкти.

Татарстан

У ніч на 23 лютого дрони здійснили масштабний наліт на нафтопереробну станцію Татарстану. Ймовірно, основною ціллю удару стала нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» – найбільший транспортний вузол АТ «Транснефть – Прикам'я».

Очевидці зафіксували займання на території об'єкта, який відіграє стратегічну роль в енергетичній системі Росії. Нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» є головною станцією, де приймаються та змішуються потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії.

Важливість цього об'єкта для економіки країни-агресорки важко переоцінити: саме через «Калейкіно» нафта надходить у магістральні нафтопроводи, включаючи знамениту експортну трасу «Дружба» та напрямки на Нижньокамські нафтопереробні заводи. На території станції розташовані десятки величезних резервуарів для зберігання сировини, що робить її критичною ланкою в ланцюжку експорту російських енергоресурсів.

Білгород

У ніч на 23 лютого Білгород зазнав масованого ракетного удару. Через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в місті виник частковий блекаут, зафіксовано перебої з водою та теплопостачанням.

Про атаку повідомили місцеві пабліки, які оприлюднили відео обстрілу та його наслідків. Згодом губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив факт удару і заявив про пошкодження об’єктів енергетики.

У соцмережах з’явилися кадри, на яких чути вибухи та гул автомобільних сигналізацій. На відео видно спалахи після прильотів, а вулиці занурені в темряву.

Повідомляється про пошкодження Фрунзенської електропідстанції. Також були оприлюднені кадри, на яких зафіксовано наслідки удару по цьому об’єкту. Окремо повідомляється про ймовірний приліт ракети по Білгородській ТЕЦ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Саратовська область

У ніч на 23 лютого Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Місцеві мешканці міст Саратов та Енгельс повідомили про потужні вибухи, що почалися близько 02:30 за місцевим часом.

За попередніми даними, сили ППО намагалися відбити наліт близько десятка повітряних цілей. Очевидці зазначають, що загалом було чутно від 12 до 15 гучних звуків вибухів.

Воронеж

У період з 00:00 до 02:00 лунали сирени і оголошувалася ракетна загроза. Пізніше з'явилися численні повідомлення про сильне задимлення в промзоні в районі одного із заводів.

За даними місцевої влади, начебто уламки впали на один з об'єктів енергетики, у двох районах з цієї причини виникли короткострокові проблеми з енергопостачанням. Всього за ніч в небі над містом і вісьмома районами області нібито збили 14 безпілотників і одну «високошвидкісну ціль».

Варто зазначити, що 23 лютого Росія відзначає так званий День захисника Вітчизни. Це свято дісталося у спадок від СРСР як день створення Червоної армії, а ще з цією датою повʼязують перемогу червоноармійців над німцями під Псковом та Нарвою у 1918 році. Однак жодна з цих версій не відповідає дійсності.

Декрет про створення Червоної армії Ленін підписав у січні 1918 року. А міф про перемогу під Нарвою та Псковом зʼявився у 1930-ті, вже за Сталіна. Насправді ж деморалізовані червоноармійці майже без бою здали обидва ці міста нечисленним німецьким частинам.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.