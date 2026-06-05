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Сі Цзіньпін зібрався до Північної Кореї: названо дату візиту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сі Цзіньпін зібрався до Північної Кореї: названо дату візиту
Це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Північної Кореї з 2019 року
фото: Getty Images

Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідає Північну Корею

Лідер КНР Сі Цзіньпін здійснить державний візит до Північної Кореї 8-9 червня. Про це повідомило китайське державне агентство Xinhua, пише «Главком».

Під час поїздки китайський лідер проведе переговори з главою КНДР Кім Чен Ином. Деталі програми візиту наразі не розголошуються. Це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Північної Кореї з 2019 року. Також він може стати його першою закордонною поїздкою у 2026 році.

До слова, у травні з візитом до Китаю приїздили і президент США Дональд Трамп і диктатор Путін.

Послідовні візити до Пекіна президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на перший погляд виглядали майже однаково: офіційні рукостискання на площі Тяньаньмень, почесна варта та діти з прапорами. Проте ці зустрічі продемонстрували кардинально різні підходи Китаю до відносин із двома державами.

Під час триденного візиту Трампа Пекін намагався стабілізувати кризові зв'язки, тоді як дводенна поїздка Путіна була спрямована на зміцнення довгострокового стратегічного альянсу. 

Нагадаємо, нещодавні дипломатичні зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна спочатку з президентом США Дональдом Трампом, а згодом із російським диктатором Володимиром Путіним наочно продемонстрували перехідний період у світовій політиці та висвітлили чотири ключові аспекти сучасного світоустрою, де провідні лідери занурюють планету в глибокий хаос. 

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Теги: переговори Сі Цзіньпін Північна Корея

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