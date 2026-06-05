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Україна передасть до ООН лист Зеленського Путіну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна передасть до ООН лист Зеленського Путіну
Зеленський написав відкритого листа Путіну
колаж: glavcom.ua

Лист Зеленського із пропозицією миру винесуть на рівень ООН, ОБСЄ та Ради Європи

Відкритий лист президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна буде офіційно розповсюджено серед держав-членів ООН, а також передано до Ради Європи та ОБСЄ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише «Главком».

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що документ направлять генеральному секретарю та всім державам-членам ООН у Нью-Йорку, а також до Ради Європи у Страсбурзі та Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні.

«Цей відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни. Безпосередньо від президента України – до президента Російської Федерації», – написав Сибіга.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкрите звернення до Володимира Путіна із закликом завершити війну «у форматі між нами й вами». Ініціатива Києва включала такі пункти:

  • Нейтральний майданчик: Пропозиція визначити дату зустрічі у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.
  • Зупинка бойових дій: Готовність до повного припинення вогню під можливим моніторингом третіх сторін, зокрема США.
  • Гуманітарний блок: Терміновий обмін полоненими «всіх на всіх» та повернення викрадених українських дітей.
  • Попередження для Росії: Зеленський наголосив, що у разі відмови Кремля від миру Україна продовжить безкомпромісну боротьбу.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, у якому той запропонував повне припинення вогню та проведення прямих перемовин. У коментарі російським пропагандистським медіа Пєсков відхилив пропозицію Зеленського про зустріч на нейтральній території.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп підтримав ідею переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним та заявив, що їхня особиста зустріч була б «чудовою». Водночас він знову наголосив на ключовій ролі американської допомоги у виживанні України. Трамп прокоментував відкритий лист президента України Путіну, в якому Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні. Американський президент заявив, що обговорення можливості такої зустрічі його «дуже тішить».

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори лист

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