Влада визнала загибель понад 500 цивільних

Губернатор Курської області РФ Олександр Хінштейн озвучив кількість загиблих серед цивільного населення через бойові дії в регіоні. Про це губернатор сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), пише «Главком».

Путінська війна проти України, яка повернулась на його ж землі, забрала життя 507 жителів.

«Людські життя на жаль не повернути, це найтрагічніший наслідок подій. За останніми даними, у Курській областій загинуло 507 мирних мешканців», – сказав він.

Варто зазначити, що українська сторона неодноразово наголошувала, що Сили оборони завдають ударів виключно по військових об'єктах, логістичній інфраструктурі та цілях, які використовуються для ведення війни проти України.

До слова, російська пропаганда дедалі активніше поширює фейки про нібито удари України по цивільному населенню, намагаючись виправдати власний терор проти українців.

Центр протидії дезінформації заявляє, що чим успішнішими стають удари Сил оборони по військових об'єктах РФ, то частіше російська сторона вигадує історії про нібито атаки України на мирних жителів.

«Росія все активніше бреше про те, що Україна «атакує цивільних», не надаючи доказів або видумуючи історії про «дітей у Старобільську». Чим більше наших вдалих атак по їх воєнних об'єктах, тим частіше з'являється брехня», – наголосив Коваленко.