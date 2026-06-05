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Швейцарія стягує 4 тис. військових до кордону з Францією через саміт G7

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Швейцарія стягує 4 тис. військових до кордону з Францією через саміт G7
ВПС Швейцарії посилять патрулювання повітряного простору
фото: Keystone

Військові охоронятимуть аеропорт Женеви, кордон і повітряний простір під час зустрічі лідерів G7 у французькому Евіані

Швейцарія розгорне близько 4 тис. військовослужбовців для посилення безпеки напередодні саміту G7, який відбудеться 15-17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Про це повідомляє Reuters із посиланням на швейцарську армію.

У швейцарській армії пояснили, що близькість місця проведення саміту до кордону країни потребує додаткових заходів безпеки та координації між військовими й цивільною владою. Також очікуються акції протесту.

Військові охоронятимуть критичну інфраструктуру, включаючи аеропорт Женеви, посилять контроль на кордоні, стежитимуть за транспортними маршрутами та акваторією Женевського озера.

Саміт G7 – це щорічна зустріч на найвищому рівні лідерів провідних економік світу, до яких належать США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Італія та Канада (а також представники Європейського Союзу). Під час цих зібрань обговорюються найважливіші питання глобальної політики, безпеки та економіки

Крім того, ВПС Швейцарії посилять патрулювання повітряного простору. З 10 по 19 червня в регіоні діятимуть спеціальні обмеження для польотів. Також військові залучать системи протидії безпілотникам та засоби захисту від ядерних, біологічних і хімічних загроз.

Рішення про допоміжне розгортання армії раніше схвалили Федеральна рада та парламент Швейцарії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. За повідомленням Politico, Володимир Зеленський також планує відвідати саміт «Великої сімки».

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Теги: саміт військові кордон Швейцарія Франція

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