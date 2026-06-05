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Кремль відреагував на відкритий лист Зеленського

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Кремль відреагував на відкритий лист Зеленського
У Путіна ознайомилися з листом українського президента
фото з відкритих джерел

У Кремлі традиційно запропонували Зеленському приїхати до Москви

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, у якому той запропонував повне припинення вогню та проведення прямих перемовин. У коментарі російським пропагандистським медіа Пєсков відхилив пропозицію Зеленського про зустріч на нейтральній території, інформує «Главком».

Відповідь Кремля

За словами представника Кремля, сам Володимир Путін текст звернення ще не читав. «У Кремлі бачили лист Зеленського, Путіну доповідатимуть пізніше», – сказав Пєсков.

Разом з тим речник Путіна відкинув можливість переговорів в третіх країнах. Знову висунув ультиматум про візит українського лідера до Москви.

«Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», – заявив Пєсков.

Паралельно з цим сам очільник Кремля категорично відкинув ключову умову Києва про запровадження перемир'я на час дипломатичного процесу. «Для початку переговорів по Україні немає необхідності у призупиненні бойових дій», – заявив Володимир Путін.

Також російський диктатор прокоментував зусилля Білого дому про завершення війни, згадавши позицію чинного президента США.

«Врегулювання в Україні виявилося складнішим, ніж цього очікував Трамп», – зазначив Путін, додавши, що американський лідер водночас «щиро прагне врегулювання української кризи».

Що пропонував Зеленський 

Напередодні Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкрите звернення до Владіміра Путіна із закликом завершити війну «у форматі між нами й вами». Ініціатива Києва включала такі пункти:

  • Нейтральний майданчик: Пропозиція визначити дату зустрічі у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.
  • Зупинка бойових дій: Готовність до повного припинення вогню під можливим моніторингом третіх сторін, зокрема США.
  • Гуманітарний блок: Терміновий обмін полоненими «всіх на всіх» та повернення викрадених українських дітей.
  • Попередження для Росії: Зеленський наголосив, що у разі відмови Кремля від миру Україна продовжить безкомпромісну боротьбу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав ідею переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним та заявив, що їхня особиста зустріч була б «чудовою». Водночас він знову наголосив на ключовій ролі американської допомоги у виживанні України. Трамп прокоментував відкритий лист президента України Путіну, в якому Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні. Американський президент заявив, що обговорення можливості такої зустрічі його «дуже тішить».

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Теги: Володимир Зеленський Москва переговори Дмитро Пєсков лист

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