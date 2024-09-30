Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь проводить перевірку боєздатності авіації та ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь проводить перевірку боєздатності авіації та ППО
Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників
фото з відкритих джерел

У Білорусі розпочався черговий етап перевірки військових підрозділів

Армія Білорусі з 30 вересня розпочала черговий етап перевірки з'єднань та військових частин. Зокрема, йдеться про готовність та здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

«Заходи перевірки планово нарощуватимуться із залученням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил», – йдеться у повідомленні.

Особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни.

До слова, білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, який воює в складі Збройних сил України, у Білорусі визнано «терористичною організацією».

Читайте також:

Теги: Білорусь армія системи ППО авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

67 БпЛА Росія нібито знищила над територією Волгоградської області
Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей
Вчора, 07:58
Нові санкції спрямовані проти п'яти осіб та шести організацій
Нова Зеландія пішла санкціями проти Росії та Білорусі
24 вересня, 09:28
Окупанти посилили наступ на Курахове
Окупанти намагаються оточити Курахове: проєкт DeepState повідомив деталі
20 вересня, 15:30
Російський дрон залетів у Гомельську область
У Білорусь знову залетів російський безпілотник
14 вересня, 12:24
Путін побачив, що можна спокійно обстрілювати країни НАТО
НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
11 вересня, 17:22
Пускові установки до Patriot питомо польського виробництва
Коли вони почнуть збивати російські ракети? Кілька слів щодо польської ППО
7 вересня, 19:10
Людмила Долгоновська: Валерій Залужний прочитав книгу за рік до її виходу
Як створювався «Залізний генерал». Інтерв’ю з авторкою книги про Валерія Залужного інтерв’ю
3 вересня, 10:45
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Ракетний обстріл України: скільки ракет і безпілотників збили сили ППО
2 вересня, 09:37
Уночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях
Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну
31 серпня, 10:59

Політика

Білорусь проводить перевірку боєздатності авіації та ППО
Білорусь проводить перевірку боєздатності авіації та ППО
ЗМІ: Орбан ініціює мирний саміт Зеленського з Путіним
ЗМІ: Орбан ініціює мирний саміт Зеленського з Путіним
Очільники європейських МЗС зберуться, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході
Очільники європейських МЗС зберуться, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході
The Wall Street Journal припустила, коли Ізраїль розпочне наземне вторгнення до Лівану
The Wall Street Journal припустила, коли Ізраїль розпочне наземне вторгнення до Лівану
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
США відправили додаткові війська на Близький Схід для захисту Ізраїлю
США відправили додаткові війська на Близький Схід для захисту Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
39K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
17K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
16K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
13K
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua