Білорусь проводить перевірку боєздатності авіації та ППО

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників

У Білорусі розпочався черговий етап перевірки військових підрозділів

Армія Білорусі з 30 вересня розпочала черговий етап перевірки з'єднань та військових частин. Зокрема, йдеться про готовність та здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

«Заходи перевірки планово нарощуватимуться із залученням для виконання навчально-бойових завдань усіх полігонів споруджених сил», – йдеться у повідомленні.

Особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни.

До слова, білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського, який воює в складі Збройних сил України, у Білорусі визнано «терористичною організацією».