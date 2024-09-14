У Білорусь знову залетів російський безпілотник

Коли російський дрон залетів у Білорусь, у небі над Гомельською областю чергував винищувач

Уночі близько 4:10 російський безпілотник порушив повітряний простір Білорусі. «Шахед» пробув у країні близько 30 хвилин. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Минулої ночі близько 04:10 дрон-камікадзе на кшталт «Шахеда» перетнув кордон з Білоруссю в районі Лоєва, і провів у повітряному просторі нашої країни близько 30 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Моніторингова група повідомляє, що безпілотник рухався у західному напрямку, а потім повернув на південний схід і повернувся в Україну.

Зазначається, що коли російський дрон залетів у Білорусь, у небі над Гомельською областю чергував винищувач. Літак піднявся у небо з аеродрому «Барановичі» близько 3:40.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Білорусь підіймала у повітря винищувачі через російські дрони. Раніше Міноборони Білорусі заявило, що над країною було збито безпілотники.

Також у ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.