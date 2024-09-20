Окупанти намагаються оточити Курахове: проєкт DeepState повідомив деталі

У передмістя стягнули багато живої сили, як росіяни, так і ЗСУ

Російська армія продовжує тиснути на Курахове та намагається протиснутися через українські позиції, щоб оточити місто. Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, росіяни за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагаються продовжувати розвивати свій успіх, який отримали біля Красногорівки.

Останній тиждень для бійців Сил Оборони, зокрема 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка насичений складними боями. Зараз окупанти просуваються у напрямку села Гостре, але попадають під щільний вогонь української піхоти, а також обстріли артилерії та дронів. Як кажуть в ЗСУ, таким чином росіяни хочуть обійти Максимільянівку та Георгіївку, де постійно зазнають невдач.

Як повідомили аналітики проєкту, такий натиск ворога на Курахове пояснюється тим, що росіяни минулого тижня досягли часткового успіху на лінії Українськ-Желанне Перше-Невельське.

Карта бойових дій біля Курахового Фото: DeepState

«Не дивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування ворога відбувається південніше саме в його сторону. Зараз йдуть спроби ворога повністю окупувати Желанне Перше та зачистити місто Українськ, при цьому триває накопичення та перегруповування сил для подальшого просування, зокрема, в напрямку Гірника. Куди буде далі рухатися ворог - покаже тільки час, адже, дуже часто, вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі», – зазначили в DeepState.

Наразі місто Курахове знаходиться в частковому оперативному оточенні, адже ворог наступає одразу із трьох напрямків. Також у ЗСУ стверджують, що у них є достатньо засобів та боєприпасів, щоб стримувати наступ росіян та контролювати ситуацію.

Нагадаємо, повідомлялось, що з Новоазовська – через Маріуполь – північний захід Нікольського району помічено вантажівки з БК та живою силою РФ, які направляють на Вугледар та Курахове.

До слова, на Курахівському напрямку командування угрупування військ (УВ) противника «Південь» продовжує вирішувати «двоєдине» завдання, а саме, самостійно повністю витіснити ЗСУ з території східніше рубежу Курахове – Новоукраїнка та взяти під свій повний контроль район міста Вугледар.

Стало відомо, що російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.