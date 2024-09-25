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Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву
Лукашенко не конкретизував, кого має на увазі під «противниками» Білорусі
фото: Риа Новости

Лукашенко: «Стара формула: хочеш миру – готуйся до війни»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Стара формула: хочеш миру – готуйся до війни. Ще раз хочу наголосити, що ми не збираємося воювати, не хочемо воювати… Все це вже сказано. Це слухають, але роблять свою справу наші супротивники, наші суперники. Ті, хто готується проти нас, прямо говоритимемо, воювати. Тому нам треба готуватися до війни», – сказав він під час наради на військовому полігоні.

Лукашенко не конкретизував, кого має на увазі під «противниками» Білорусі, проте зазначив, що військові вже здійснили низку дій, «слідкуючи, як розгортаються події на фронті» в Україні, та «вивчаючи війни, які сталися останніми роками у світі».

«Ми реформували чотири рази свою армію і, напевно, вже вп’яте підходимо до модернізації власних збройних сил», – додав він. Водночас Лукашенко зауважив, що поки не спостерігає «тенденцій до розв’язання війни» проти Білорусі, попри «напружену» ситуацію.

Нагадаємо, за даними розвідувальних органів України, у серпні збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер».

Раніше Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко військові президент озброєння танки диктатор

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