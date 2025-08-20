Польща звинуватила РФ в провокації через падіння дрона

За словами польських політиків, знайдений безпілотник є російським «Шахедом»

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що об'єкт, який впав на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві, є російським безпілотником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Косіняк-Камиш заявив, що порушення польського повітряного простору є черговою російською провокацією. Він наголосив, що це сталося у вирішальний момент – під час посилених зусиль щодо досягнення припинення вогню або навіть припинення війни в Україні.

«Росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським безпілотником. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир. У той момент, коли є надія, що ця війна, яку розпочала Росія, війна проти української держави, війна, яка також загрожує країнам НАТО, має шанс закінчитися, Росія знову провокує», – каже політик.

Косіняк-Камиш повідомив, що тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони. Про ситуацію на постійній основі інформуються «всі союзники». За словами міністра, він поставив перед оперативним командувачем завдання підготувати «комплексний звіт про сьогоднішню російську провокацію».

Водночас речник глави МЗС Польщі Павел Вронський повідомив агентству Reuters, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією безпілотника Shahed.

Нагадаємо, на початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Як повідомлялося, лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

Раніше «Главком» писав, що Росія активно вербує молодих жінок з Африки, Азії та Латинської Америки нібито для «навчання та роботи у сфері обслуговування». Насправді жінок відправляють до Татарстану, в особливу економічну зону «Алабуга», де вони працюють на виробництві ударних дронів-камікадзе.

Умови на цих підприємствах важкі: 12-годинні зміни, постійний нагляд, контакти з токсичними речовинами, мінімальна оплата. Жодного «навчання», яке обіцяють під час вербування, жінки там не отримують.