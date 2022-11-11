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Більшість іранців не раді угодам із Росією – експерт

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Більшість іранців не раді угодам із Росією – експерт
Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад 
фото: AFP

Кремль шукає союзників, а Тегеран намагається задовольнити свої апетити 

Іранські політичні еліти мають неоднозначне ставлення до продовження військової співпраці з Росією Про це сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в етері «Еспресо».

«Одна з версій візиту Патрушева (секретар радбезу Росії, – ред.) до Ірану полягає у тому, що Тегеран починає розуміти ту халепу, у яку він потрапив, і пробує зробити крок назад. А Патрушев приїжджав переломити ситуацію та повернути її до того стану, щоб іранці постачали ракети. Ми дуже скоро будемо знати, яким постачанням обмежився Іран та чи насправді передадуть ракети середньої дальності на 300 та 700 км», – прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данилов зазначив щодо повідомлення Sky News (британський телеканал новин – ред.) про те, що в Ірані конкретні люди та підприємства уклали суперугоду та свої ударні БПЛА вартістю $20 тис. за штуку продали кожний за $1 млн. Звичайно у межах країни така угода нічого не змінить, а от для конкретних людей вигідно отримати готівкою $140 млн. Відповідно, Росія буде готова платити й по $2 млн за будь-що, аби продовжувати отримувати зброю.

«Але є деякі сигнали вже показують неоднозначне ставлення іранських політичних еліт до продовження військової співпраці з Росією. Тому, якщо почнеться розкол еліт, то це вплине на зовнішню активність Ірану, у першу чергу на співпрацю з Росією. Треба зазначити, що іранське суспільство та значна частина владних еліт дуже негативно ставиться до постачання зброї Росії для війни проти України. Абсолютна більшість іранців на боці України, яку вони вважають жертвою несправедливої імперської війни. І це є однією з причин тих сигналів, що серед еліт Ірану починають задумуватися чи правильно вони роблять. Відповідно, якщо відбудеться розкол еліт та з'явиться політичне представництво у протестних сил, то тоді протест справді може перетворитися на успішну революцію», – пояснив Данилов. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію ЗМІ про те, що Росія в обмін на дрони-камікадзе нібито передала Ірану зразки західного озброєння, які були надані Україні як військова допомога. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що вся зброя, яка надається Україна країнами Заходу перебуває під пильним контролем уряду. Він також закликав світ активізувати зусилля з метою нейтралізації взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері. 

Раніше видання Sky News заявило, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито передбачалася як військова допомога Україні, в обмін на отримання іранських дронів.

Днями секретар Радбезу Росії Патрушев прибув до Тегерана.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну.

Також українська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну лише за півдоби до початку агресії.

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Теги: протест росія Іран

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