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Іран заявив про створення суперракети, яку неможливо збити

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Іран заявив про створення суперракети, яку неможливо збити
Снаряд буцімто неможливо знищити, наразі немає таких технологій 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Тегеран розробив нову гіперзвукову балістичну ракету 

Іран заявив, що розробив свою першу гіперзвукову балістичну ракету внутрішнього виробництва, яку жодна протиповітряна оборона не зможе збити. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на іранське державне інформаційне агентство Tasnim.

Як стверджує командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (IRGCASF) Амір Алі Хаджизаде, розроблена ракета може маневрувати під і над атмосферою Землі, проходячи через «усі випробувальні системи протиракетної оборони» За його словами, це «величезний стрибок» у розробці ракет, і ця зброя може націлюватися на протиракетні системи. 

«Я не думаю, що протягом десятиліть існуватимуть технології, здатні протистояти цьому», – сказав Хаджизаде. 

Нагадаємо, Іран постачає зброю до країни-терористки Росії. Зокрема, надає безпілотники, якими рашисти атакують енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, раніше стало відомо, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Імовірно, візит секретаря радбезу РФ Миколи Патрушева до Ірану сигналізує Заходу про формування альянсу між країнами й оборудки зі зброєю

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Тим часом українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

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Теги: зброя ракета технології Іран

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