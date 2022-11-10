Іран заявив про створення суперракети, яку неможливо збити

Тегеран розробив нову гіперзвукову балістичну ракету

Іран заявив, що розробив свою першу гіперзвукову балістичну ракету внутрішнього виробництва, яку жодна протиповітряна оборона не зможе збити. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на іранське державне інформаційне агентство Tasnim.

Як стверджує командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (IRGCASF) Амір Алі Хаджизаде, розроблена ракета може маневрувати під і над атмосферою Землі, проходячи через «усі випробувальні системи протиракетної оборони» За його словами, це «величезний стрибок» у розробці ракет, і ця зброя може націлюватися на протиракетні системи.

«Я не думаю, що протягом десятиліть існуватимуть технології, здатні протистояти цьому», – сказав Хаджизаде.

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Нагадаємо, Іран постачає зброю до країни-терористки Росії. Зокрема, надає безпілотники, якими рашисти атакують енергетичну інфраструктуру України.

Зазначимо, раніше стало відомо, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Імовірно, візит секретаря радбезу РФ Миколи Патрушева до Ірану сигналізує Заходу про формування альянсу між країнами й оборудки зі зброєю.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Тим часом українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

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За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.