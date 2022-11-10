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Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану
МЗС України попереджає про загрозу для світу від співпраці Ірану та РФ
фото з відкритих джерел

МЗС України наголошує: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію ЗМІ про те, що Росія в обмін на дрони-камікадзе нібито передала Ірану зразки західного озброєння, які були надані Україні як військова допомога. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що вся зброя, яка надається Україна країнами Заходу перебуває під пильним контролем уряду. Він також закликав світ активізувати зусилля з метою нейтралізації взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері. 

Водночас представник українського дипломатичного відомства зауважив, що Іран продовжує передавати озброєння Росії.

«Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та наших партнерів. Водночас українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході», – зазначив він.

Ніколенко нагадав, що військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує безпеці всього світу.

«Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері», – зазначив речник МВС.

Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану фото 1

Нагадаємо, раніше видання Sky News заявило, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито передбачалася як військова допомога Україні, в обмін на отримання іранських дронів.

Раніше повідомлялось, що секретар Радбезу Росії Патрушев прибув до Тегерана.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну.

Також українська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну лише за півдоби до початку агресії.

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Теги: МЗС росія Іран війна

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