Секретар Радбезу Росії Патрушев прибув до Тегерана – ЗМІ

Микола Патрушев відгукнувся на офіційне запрошення Ірану

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана, передає іранське агентство Mehr.

В рамках візиту заплановано зустрічі Патрушева з високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану для обговорення питань розвитку та розширення двосторонніх відносин та співробітництва на міжнародній арені.

Зазначається, що Патрушев прибув до столиці Ірану на офіційне запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран контр-адмірала Алі Шамхані.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна у необхідності вторгнення в Україну.

Також українська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну лише за півдоби до початку агресії.