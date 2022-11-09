Альянс між РФ та Іраном. Експерт пояснив, навіщо Патрушев їздив до Тегерана

Згурець: «Це спільний сигнал до колективного Заходу, що є альянс між РФ й Іраном і те, що збройові оборудки будуть»

Візит секретаря радбезу РФ Миколи Патрушева до Ірану сигналізує Заходу про формування альянсу між країнами й оборудки зі зброєю. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі «Еспресо».

«Те, що офіційна влада РФ підтвердила візит Патрушева до Ірану, свідчить про те, що це спільний сигнал до колективного Заходу, що є альянс між Росією й Іраном і те, що збройові оборудки будуть», – сказав Згурець.

Експерт зазначив, що візит Патрушева показовий для Ірану, який прагне показати, що формується новий альянс у боротьбі з усесвітнім злом, яким країна вважає весь цивілізований світ.

Зазначимо, раніше стало відомо, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.