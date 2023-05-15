Чи помре Лукашенко? Що відомо про діагноз білоруського диктатора

Білоруський диктатор вже шість днів не з'являється на публіці та пропускає державні заходи

Олександр Лукашенко вже шість днів не з'являється на публіці та пропускає державні заходи. Востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор зник одразу після Дня перемоги. 9 травня Лукашенко приїхав до Москви на військовий парад і взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню, проте потім пропустив обід із Путіним і вирушив назад до Мінська. Там самопроголошений очільник Білорусі також відвідав церемонію покладання квітів до монумента Перемоги, але вимовляти традиційну промову не став — натомість виступив міністр оборони.

Під час московського параду на руці Лукашенка помітили пов'язку. Також журналісти звернули увагу, що білоруського президента від Красної площі до Вічного вогню відвезли машиною, тоді як лідери інших країн вирушили туди пішки. Крім того, 14 травня Лукашенко пропустив захід на честь Дня прапора, герба та гімну Білорусі.

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Все це породило чутки про проблеми зі здоров'ям Лукашенка. Так, видання «Euroradio» писало, що 13 травня кортеж диктатора прибув до республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента. Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що Лукашенко справді хворіє, але «нічого надприродного немає» і «це не ковід».

Як заявив представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко, у білоруського диктатора сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит.

Інфекційно-алергічний міокардит – це запальне ураження серцевого м'яза у відповідь на інфекцію. Симптомами цього захворювання є задишка, нездужання, тахікардія (пришвидшене серцебиття), болі в серці, помірні болі в суглобах. У 50 % випадків діагностується інфекційний міокардит. Патогенні організми, потрапляючи в серце, спричиняють запалення, через яке руйнується серцевий м'яз. Інфекційну форму захворювання провокують такі збудники: віруси — вірус Коксакі, грипу А, герпесу та ін.;

бактерії — стрептокок, дифтерійна паличка, Боррель, стафілокок;

гриби — кандида, аспергільоз, криптокок тощо;

паразити — трипаносоми й токсоплазми.

Офіційних повідомлень про стан здоров'я Лукашенка досі немає.