Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Александр Мунтяну живе в Україні
фото: Igor Grosu/Facebook

Майя Санду поділилася, що знає Мунтяну з 90-х років і стежила за його професійним зростанням

Президентка Молдови Майя Санду запропонувала Александру Мунтяну стати кандидатом у прем'єр-міністри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Санду розповіла, що рішення було прийнято після колективного обговорення з колегами з правлячої партії «Дія і солідарність» (PAS). «У той момент, коли пан Дорін Речан оголосив нам, що не хоче більше виконувати обов'язки прем'єр-міністра, ми зібралися з кількома колегами з PAS і обговорили, яким повинен бути профіль наступного прем'єр-міністра. І ми вирішили, що профіль повинен бути економічним, тому що з багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин у нас складна економічна ситуація», – сказала вона.

Санду підкреслила, що нестабільна регіональна ситуація, зокрема війна на кордоні, вимагає від нового глави уряду вміння стабілізувати економіку і залучати іноземні інвестиції.

За словами глави держави, кандидатуру Мунтяну вибрали з декількох претендентів як найбільш підходящу. «Розглянувши кілька варіантів, ми дійшли висновку, що пан Александру Мунтяну є найбільш підходящим. Ми проаналізували кілька кандидатур, і я зв'язалася з ним. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду», – додала президентка.

Майя Санду також поділилася, що знає Мунтяну з 90-х років і стежила за його професійним зростанням. Вона охарактеризувала його як людину з великим управлінським і життєвим досвідом, яка поділяє цінності правлячої команди.

Зазначається, що Олександру Мунтяну 61 рік. Він називає себе «американцем молдавського походження» і раніше не брав участі в політиці. Бізнесмен понад 20 років живе в Україні.

До слова, центральна виборча комісія Молдови 29 вересня завершила підрахунок голосів виборців. Найбільше голосів набрала проєвропейська «Дія і солідарність».

Читайте також:

Теги: Молдова Мая Санду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Придністров'я – це невизнана «Придністровська Молдавська Республіка» (ПМР) на лівому березі Дністра
Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
30 вересня, 14:42
Санду й партія PAS здобули парламентську більшість завдяки поєднанню кількох факторів
Вибори у Молдові. Маї Санду вдалося поламати сценарій Росії
29 вересня, 18:28
Перше місце посіла «Дія і солідарність» з результатом 50,2% голосів
Вибори в Молдові. ЦВК опрацювала 100% голосів
29 вересня, 15:53
Вибори у сусідній країні завершилися приголомшливою перемогою проєвропейської сили
Перемога Санду і провал Кремля: що далі?
29 вересня, 14:20
Молдова рухається до ЄС
Вибори у Молдові: головні попередні підсумки
29 вересня, 06:57
Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців
Вибори в Молдові: явка перевищила 20%
28 вересня, 12:25
Президентка Молдови: «Наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою»
Вторгнення на Одещину? Санду звернулась до нації з попередженням
23 вересня, 06:35
28 вересня у Молдові пройдуть позачергові парламентські вибори
Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?
22 вересня, 16:01
Окуповане Придністров’я є російським анклавом на території Молдови. Проте його мешканці активно користуються благами, які надає молдовський паспорт
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї
21 вересня, 15:12

Політика

Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде
Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде
Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі
Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua