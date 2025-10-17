Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови

Майя Санду поділилася, що знає Мунтяну з 90-х років і стежила за його професійним зростанням

Президентка Молдови Майя Санду запропонувала Александру Мунтяну стати кандидатом у прем'єр-міністри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Санду розповіла, що рішення було прийнято після колективного обговорення з колегами з правлячої партії «Дія і солідарність» (PAS). «У той момент, коли пан Дорін Речан оголосив нам, що не хоче більше виконувати обов'язки прем'єр-міністра, ми зібралися з кількома колегами з PAS і обговорили, яким повинен бути профіль наступного прем'єр-міністра. І ми вирішили, що профіль повинен бути економічним, тому що з багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин у нас складна економічна ситуація», – сказала вона.

Санду підкреслила, що нестабільна регіональна ситуація, зокрема війна на кордоні, вимагає від нового глави уряду вміння стабілізувати економіку і залучати іноземні інвестиції.

За словами глави держави, кандидатуру Мунтяну вибрали з декількох претендентів як найбільш підходящу. «Розглянувши кілька варіантів, ми дійшли висновку, що пан Александру Мунтяну є найбільш підходящим. Ми проаналізували кілька кандидатур, і я зв'язалася з ним. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду», – додала президентка.

Майя Санду також поділилася, що знає Мунтяну з 90-х років і стежила за його професійним зростанням. Вона охарактеризувала його як людину з великим управлінським і життєвим досвідом, яка поділяє цінності правлячої команди.

Зазначається, що Олександру Мунтяну 61 рік. Він називає себе «американцем молдавського походження» і раніше не брав участі в політиці. Бізнесмен понад 20 років живе в Україні.

До слова, центральна виборча комісія Молдови 29 вересня завершила підрахунок голосів виборців. Найбільше голосів набрала проєвропейська «Дія і солідарність».