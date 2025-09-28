Вибори в Молдові: явка перевищила 20%

Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців

На парламентські вибори у Молдові вже прийшло понад 20% виборців, проте показник відстає від явки 2021 року

Станом на 12:00 за місцевим часом, явка на парламентських виборах у Молдові перевищила 20%. Своїм правом голосу скористалися 576,9 тис. виборців. Попри зростання загальної кількості тих, хто проголосував, активність громадян цього року є дещо нижчою, ніж на попередніх парламентських виборах у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Активність виборців становила на 9:30 ранку – 6,6%. У 2021 році до цього ж часу проголосувало 8,8% громадян.

Втім, поточні показники явки вищі, ніж були на виборах 2024 року, коли на 9:30 ранку проголосувало лише 5,2% виборців.

Як відомо, вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

«Я проголосувала за парламент, який допоможе нам зберегти мир, поважатиме Республіку Молдова та її громадян, і разом з яким ми продовжимо будувати європейську Молдову. Шановні громадяни, я закликаю вас прийти на вибори. Наша рідна Молдова в небезпеці, і вона потребує вашої підтримки. Ви можете врятувати її своїм голосом уже сьогодні, адже завтра може бути запізно. Долю нашої країни має визначити ваш голос, а не куплені голоси», – заявила президентка.

Мая Санду детально зупинилася на загрозах, з якими стикається країна під час виборчого процесу. Вона заявила, що влада має інформацію про спроби дестабілізації: